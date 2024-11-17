Yunus, Hasina'nın İadesini İstiyor - Son Dakika
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Yunus, Hasina'nın İadesini İstiyor

Bangladeş geçici hükümeti, eski Başbakan Hasina'nın iadesi için Interpol'den kırmızı bülten talep etti.

17.11.2024 19:16
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Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, Yeni Delhi yönetiminden, 5 Ağustos'ta ülkeden ayrılarak Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in iadesini isteyeceklerini bildirdi.

Bangladeş basınındaki haberlere göre, görevdeki 100. günü dolayısıyla televizyon kanallarında yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında Yunus, ağustostaki protestolar sırasında yüzlerce kişinin ölümünden, Hasina dahil sorumlu olanların yargılanacağını söyledi.

Yunus, sadece ağustostaki protestolar değil, Hasina'nın iktidarı döneminde zorla ortadan kaybolanlarla ilgili iddialar da dahil tüm insan hakları ihlallerinin soruşturulacağını vurgulayarak, "Devrik otokrat Hasina'nın Hindistan'dan iadesini isteyeceğiz. Konuyu Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han ile görüştüm bile." dedi.

Hükümetinin en önemli görevinin iktidarı seçilmiş hükümete devretmek üzere yeni seçim yapmak olduğunu dile getiren Yunus, seçimlere ilişkin tarih belirtmedi.

Yunus, öncelikle seçim sistemi de dahil çeşitli reformlar yapacağını ifade etti.

Muhammed Yunus, seçim reformları tamamlandıktan sonra yeni seçim için yol haritası açıklanacağının sözünü verdi.

Bangladeş'teki geçici hükümet, Hasina ve yurt dışına kaçan destekçilerinin iadesi için 12 Kasım'da Interpol'den kırmızı bülten çıkarmasını talep etmişti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş'teki geçici hükümet, öğrenci protestolarında 708 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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