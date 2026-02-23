Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Bağyolu'nda Gerçekleştirilen Çalışmaları Anlattı - Son Dakika
Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Bağyolu'nda Gerçekleştirilen Çalışmaları Anlattı

23.02.2026 12:03  Güncelleme: 13:30
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Bağyolu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve yapılan hizmetleri anlattı. Vatandaşların taleplerini dinleyerek, ihtiyaçların kısa sürede karşılanacağına dair söz verdi.

Mahalle ziyaretlerine devam eden Balaban, Bağyolu Mahalle Muhtarı Ümit Çimensel ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen'in de katıldığı ziyarette Balaban, Yunusemre Belediyesi'nin Bağyolu'nda sosyal alanlardan çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda gerçekleştirdiği hizmetleri anlattı.

Vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Balaban, iletilen konuların hızlıca yerine getirilmesi için ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.

Ziyarette saha incelemesi de yapıldı

Toplantının ardından Balaban ve Muhtar Çimensel, mahallede devam eden ve planlanan çalışmaların yapılacağı alanlarda inceleme yaptı. İnceleme sırasında teknik ekiplerden bilgi alan Balaban, Bağyolu'nun ihtiyaçlarının öncelik sırasına göre kısa sürede karşılanacağını belirterek, mahallelerin gelişimi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Balaban, Güncel, Son Dakika

