Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Kışlaköy Mahallesi Sakinleriyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Kışlaköy Mahallesi Sakinleriyle Buluştu

16.02.2026 17:46  Güncelleme: 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Kışlaköy Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Balaban, vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi için belediye ekiplerinin hızlı bir şekilde çalıştığını kaydetti.

(MANİSA) - Mahalle ziyaretlerini sürdüren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Kışlaköy Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Balaban, vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi için belediye ekiplerinin hızlı bir şekilde çalıştığını kaydetti.

Kışlaköy Mahallesi'ni ziyaret eden Balaban, belediye tarafından Kışlaköy'de yürütülen çalışmalara ilişkin Mahalle Muhtarı Osman Arıkan ve mahalle sakinlerine bilgi verdi.

Ziyaretinde Balaban'a; Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ve Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen de eşlik etti.

Ziyarette vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Balaban, samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada mahallede planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu.

Eşit hizmet vurgusu

Mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye önem verdiklerini belirten Balaban, Yunusemre'nin her noktasına eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Balaban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Kışlaköy Mahallesi Sakinleriyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar
Kuzenine IBAN verdi, hayatı karardı Cezaevine girdi, ailesi perişan Kuzenine IBAN verdi, hayatı karardı! Cezaevine girdi, ailesi perişan
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Amed Sportif’te Kaloğlu ile Yollar Ayrıldı Amed Sportif'te Kaloğlu ile Yollar Ayrıldı
Kıyamet alameti mi Ölüm Vadisi’nden gelen görüntü dünyayı şoke etti Kıyamet alameti mi? Ölüm Vadisi'nden gelen görüntü dünyayı şoke etti
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı

06:21
Mehmet Ağar mesaj mı verdi Bakan Çiftçi’yi ziyareti sonrası ilk kez konuştu
Mehmet Ağar mesaj mı verdi? Bakan Çiftçi'yi ziyareti sonrası ilk kez konuştu
04:59
Trump aba altından sopa gösterdi İran’a kritik bir çağrısı var
Trump aba altından sopa gösterdi! İran'a kritik bir çağrısı var
23:45
Futbolcular bayram edecek Galatasaray’dan Juventus maçına özel dev prim
Futbolcular bayram edecek! Galatasaray'dan Juventus maçına özel dev prim
23:43
Giresun’da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
23:09
Kulisleri sallayacak iddia Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına dönüş tarihini verdiler
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler
21:59
Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 07:07:18. #7.11#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Kışlaköy Mahallesi Sakinleriyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.