Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Kışlaköy Mahallesi Sakinleriyle Buluştu

(MANİSA) - Mahalle ziyaretlerini sürdüren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Kışlaköy Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Balaban, vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi için belediye ekiplerinin hızlı bir şekilde çalıştığını kaydetti.

Kışlaköy Mahallesi'ni ziyaret eden Balaban, belediye tarafından Kışlaköy'de yürütülen çalışmalara ilişkin Mahalle Muhtarı Osman Arıkan ve mahalle sakinlerine bilgi verdi.

Ziyaretinde Balaban'a; Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ve Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen de eşlik etti.

Ziyarette vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Balaban, samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada mahallede planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu.

Eşit hizmet vurgusu

Mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye önem verdiklerini belirten Balaban, Yunusemre'nin her noktasına eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.