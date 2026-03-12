Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mahalle ziyaretleri kapsamında İlyasçılar, Maldan, Akçaköy ve Küçükbelen sakinleriyle bir araya geldi.

Balaban, günün erken saatlerinde başlayan ziyaret programı kapsamında İlyasçılar, Maldan, Akçaköy ve Küçükbelen Mahallesi sakinleriyle buluştu. Mahalle muhtarları Kamil Coşkun, İsa Keskin, Harun Coşkun, Feyzullah Can'ın yanı sıra vatandaşlarla da bir araya gelen Balaban, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde dinleyerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ve Muhtarlık İşleri Müdürü Gizem Yıldız'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde mahalle sakinleri, taleplerini doğrudan Balaban'a iletme fırsatı buldu.

"Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinlemek çok değerli"

Vatandaşlarla sohbet eden Balaban, Yunusemre Belediyesi'nin kırsal mahallelere yönelik hizmetlerini sürdüreceğini kaydetti. Mahalle ziyaretlerinin önemine dikkati çeken Balaban, "Yunusemre'nin her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinlemek ve çözümleri birlikte üretmek bizim için çok değerli" dedi.

Mahalle sakinleri de ziyareti dolayısıyla Balaban'a teşekkür ederek, mahallelerine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.