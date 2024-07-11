Yunusemre Belediye Başkanı Dernek Temsilcileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Yunusemre Belediye Başkanı Dernek Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ilçedeki dernek temsilcileriyle bir araya gelerek mahalle meclisleri kuracaklarını ve ilçeyi birlikte yöneteceklerini belirtti.

11.07.2024 13:03
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(MANİSA)- Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ilçedeki dernek temsilcileriyle bir araya geldi. Kent Konseyi bünyesinde kurulacak mahalle meclisleri ile ilçeyi birlikte yöneteceklerini kaydeden Başkan Balaban, "Tek bir sevdamız var, o da Yunusemre" dedi.

Yunusemre Kent Konseyi, Kültür Park'ta ilçedeki dernekleri ağırladı. Toplantıya, Belediye Başkanı Semih Balaban, Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, ilgili müdürler, dernek başkanları ve yöneticileri katıldı. Başkan Semih Balaban, konseyin kağıt üzerinde kalmayacağını ve halkın sesi olacağını belirtti.

"Yunusemre'yi hep birlikte yöneteceğiz"

Başkan Semih Balaban, şunları söyledi:

"Amacımız halkın çıkarlarını ön planda tutup, vatandaşımızın çıkarlarını savunmak ve korumaktır. Çünkü hemşehrilerimizin talebi ve sorunları bizim için çok önemli. Kent Konseyi başkanımız da ilk günden itibaren bu konuya büyük hassasiyet göstererek, hiçbir ayrım yapmadan çalışıyor. En kısa zamanda yaşanan ekonomik sorunları çözüme kavuşturarak halkın çıkarları için çalışmalar yapacağız. Kent Konseyi önceki dönemlerde sadece kağıt üstünde bir kurumdu. Bizim dönemimizde öyle olmayacak. Kağıt üzerinden olan bir kurum olmaktan çıkıp, daha aktif ve vatandaşımızın çıkarları için gayret gösteren bir kurum halini alacak. Bu nedenle de Kent Konseyi'mizin altını doldurmak için mahalle meclislerini kurmaya başladık. Şu anda birkaç mahallemizde meclislerimiz oluştu. Vatandaşlarımızdan talebimiz mahalle meclislerine ilgi göstermeleri. Çünkü mahalle meclisinde belirlenecek üyeler, o mahallenin sorunlarında ve çözüm noktasında önemli bir söz sahibi olacak. Hiçbir mahallede vatandaşımızın istemediği bir karara imza atmayacağız. Atılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bizim tek bir sevdamız var. O da Yunusemre."

"Yunusemre ruhunu birlikte inşa edeceğiz"

Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç ise "Biz kenti, kent yönetimini anlamalıyız. Hepimiz yönetimler ile halkımızın arasında köprü vazifesi görüyoruz. Kentin üçüncü bir ortağıyız. Kent konseyimizin asıl amacı mahalle meclislerini oluşturarak sorunların çözümü için çalışmak. Hemşehri dernekleri de bu çalışmanın içerisinde çok önemli yeri var. Yunusemre'nin ruhunu hep birlikte inşa etmek istiyoruz. Kent konseyleri halk ile iç içe olmalı. Sizlerle ve mahalle meclisleri ile birlikte halkımızın sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yunusemre Belediye Başkanı Dernek Temsilcileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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