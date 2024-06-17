Yunusemre Belediye Başkanı Huzurevlerini Ziyaret Etti

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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ilçedeki huzurevlerinde yaşayan vatandaşları ziyaret ederek hem bayramlarını hem de Babalar Günü'nü kutladı. Mahalle ziyaretlerinde de bulunan Balaban, esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Başkan Balaban ziyaretleri kapsamında ilk olarak Manisa Huzurevi Vakfı'na bağlı Özel Huzurevi'ni ziyaret etti. Balaban daha sonra İsmail ve Muhammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu'nda bulunan vatandaşları ziyaret ederek, hem bayramlarını hem de Babalar Günü'nü kutladı.

Balaban, huzurevleri ziyaretlerinin ardından Karaköy'de esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi; Topçuasım, Kuyualan ve Ayn'ı Ali Mahalleleri'nde esnaf ve vatandaşların bayramlarını kutladı.

Balaban, daha sonra kurban kesim yerlerinde de incelemelerde bulunarak Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.