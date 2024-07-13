Yunusemre Belediye Başkanı Laleli Pazarında Esnafı Dinledi

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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Laleli pazar yerinde esnafı ve vatandaşları dinledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, gerek 'Halk Buluşmaları' ile gerekse esnaf ziyaretleri ile ilçe sakinlerinin sorun ve taleplerini ilk ağızdan dinlemeye devam ediyor.

Başkan Balaban, bu kapsamda Laleli pazar yerini ziyaret ederek, esnafın taleplerini ve sıkıntılarını yerinde dinledi. Ziyarette Başkan Balaban'a, Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan, Mehmet Mesut Doğan, Ali Gök, MAYEB Genel Müdürü Cahit Kaplan, Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen, Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Destan Bulgay, Laleli Muhtarı Yadigar Şahin ve 75. YıL Muhtarı Erhan Çavdarlı eşlik etti.

Başkan Balaban'ı karşılayan Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay, pazarcılara verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Bir taraftan esnafı ziyaret eden Başkan Balaban bir taraftan da pazar yerine alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Balaban, "Halkımızın refahı ve ilçemizin kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz. Esnafımızın sorunları bizim sorunlarımızdır. Onların işlerini kolaylaştıracak, pazar yerinin daha da canlanmasını sağlayacak adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.