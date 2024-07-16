Yunusemre Belediye Başkanı Muradiye Mahallesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Yunusemre Belediye Başkanı Muradiye Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Muradiye Mahallesi'ndeki ek hizmet binasında incelemelerde bulundu. Başkan Balaban, mahalleye ek hizmet binasını yeniden kazandıracaklarını ve meydanı düzenleyeceklerini söyledi.

16.07.2024 14:38
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(MANİSA)- Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Muradiye Mahallesi'ndeki ek hizmet binasında incelemelerde bulundu. Mahallenin sorunlarını el birliği ile çözeceklerini belirten Başkan Balaban, mahalleye ek hizmet binasını yeniden kazandıracaklarını, meydanı da düzenleyeceklerini söyledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Muradiye Ek Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu. Başkan Balaban'a, CHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan, eski Belediye Başkanı, Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti. Ek Hizmet Binası'nı ve meydanı gezen Başkan Semih Balaban, inceleme sonrası yaptığı açıklamada binanın geldiği durumun üzücü olduğunu, en kısa süre içerisinde de yeniden ek hizmet binası olarak kullanıma açılacağını söyledi.

"Yuntdağı'na hizmet veren birimleri buraya taşıyacağız"

Başkan Balaban, incelemelerin ardından şunları kaydetti:

"Muradiye için neler yapabiliriz diyerek incelemelerde bulunduk. Burada çok üzücü durumlarla karşılaştık. Ek hizmet binasını atıl vaziyette, girilemeyecek bir hale çevirmişler. Erdinç Başkan döneminde yapılan bu binayı yeniden Muradiyelilerin hizmetine açacağız. Ek hizmet binası olarak Muradiye'ye ve Yuntdağı'ndaki kırsal mahallelere hizmet verecek birçok birimi buraya taşıyacağız. Bu alanla ilgili halktan gelen talep doğrultusunda, alanın işlevini engelleyen havuzu ortadan kaldırıp, burayı daha büyük alana çevireceğiz. ATM'lerin önündeki yere tente yapacağız. Okullar açıldığında Muradiye ek hizmet binası, yeni alan, dershane hizmete girecek. Geçmişteki katkılarından dolayı Erdinç Başkan'ıma da teşekkür ediyorum."

Yavaşlı'dan Başkan Balaban'a teşekkür

Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, "Bir Muradiyeli, Yunusemre'de görev alan bir arkadaşınız, eski belediye başkanı olarak Muardiye'ye gösterdiğiniz ilgiden dolayı, yapacağınız hizmetlerden dolayı şimdiden teşekkür ederim" dedi. Açıklamanın ardından Başkan Balaban, mahalledeki vatandaşlarla sohbet ederek, onların taleplerini yerinde dinledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yunusemre Belediye Başkanı Muradiye Mahallesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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