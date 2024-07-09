Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ayni Ali ve Tevfikiye Mahalleleri'nde esnafla buluştu - Son Dakika
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ayni Ali ve Tevfikiye Mahalleleri'nde esnafla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ayni Ali ve Tevfikiye Mahalleleri'nde esnafla buluşarak talepleri dinledi. Balaban, vatandaşın ve esnafın taleplerini yerinde dinleyerek çözüm için çalışacaklarını belirtti.

09.07.2024 14:33
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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ayni Ali ve Tevfikiye Mahalleleri'nde esnafla buluştu, talepleri dinledi.

Başkan Balaban, Ayni Ali ve Tevfikiye Mahalleleri'ne yaptığı esnaf ziyaretinde hem esnafın hem de vatandaşın taleplerini yerinde dinledi. Balaban, sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana daima halkımızın sesine kulak verdik. Vatandaşın veya esnafımızın talebini oturduğumuz koltukta değil, sahada olarak birebir yerinde dinliyoruz. Tevfikiye ve Ayni Ali mahallerimiz ziyaretlerinde de belediye başkanlarımızla birlikte talepleri yerinde dinledik. Her zaman söylediğimiz gibi talepleri eğer belediyemizle ilgiyse imkanlarımız çerçevesinde, eğer belediyemiz ile ilgili değilse ilgili yerlerle görüşerek yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz biliyoruz ki başarılı belediyeciliğin yolu mutlu halktan geçer. Mutlu bir Yunusemre oluşturmak için de elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz. Her zaman esnafımızın ve vatandaşımızın daima yanındayız."

Balaban, esnaf ziyaretinin ardından 8 Eylül Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ayni Ali ve Tevfikiye Mahalleleri'nde esnafla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ayni Ali ve Tevfikiye Mahalleleri'nde esnafla buluştu - Son Dakika
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