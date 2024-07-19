Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Kentsel Dönüşümde Halkın Hakkını Savunacak

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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Kentsel dönüşüm konusunda Laleli ve Mesir Mahallesi'nde yaşayan insanlarımızın hakkını belediye olarak sonuna kadar savunacağız. Bu anlamda kimsenin kuşkusu olmasın. Kentsel dönüşümde halkın aleyhine olan hiçbir konuya en küçük bir şekilde katkı vermeyiz" dedi.

Başkan Balaban, kentsel dönüşüm kapsamına alınan Laleli ve Mesir Mahallesi'nde hak sahipleri ile Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda bir araya geldi. Toplantıda mahalle sakinlerine seslenen Başkan Balaban, halka rağmen hiçbir çalışmanın içerisinde yer almayacaklarının altını çizdi.

Kentsel dönüşüm konusunda halkın hakkını sonuna kadar savunacaklarını belirten Balaban, şöyle konuştu:

"Kentsel dönüşüm konusunda Laleli ve Mesir Mahallesi'nde yaşayan insanlarımızın hakkını belediye olarak sonuna kadar savunacağız. Bu anlamda kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü biz halk için bu görevdeyiz. Bizi siz bu makama getirdiniz. Bu makam bizim değil, sizin makamınız. Olaya bakış açımız budur. Daha önce ilgili firma bize ulaştığında bu konuda muhtarları bilgilendirdim. Firma gelerek görüşlerini sundu, bilgilendirme yaptı. Firmaya da şunu söyledim: 'Bunu onaylamak bizim için yeterli değil. Halkın onaylaması önemli. Halk onaylarsa biz de onaylarız. Bizim buna evet dememiz için halkın çıkarına olduğunu görmemiz lazım.' Hiçbir zaman hiçbir yerde bu firmayla da kapalı kapılar ardında bir görüşme yapmadık, gizli bir ajandamız olmadı, telefon görüşmesi dahi yapmadık. Halkın aleyhineyse bize bin daire de verseler çizip atarız. Bizim için en güzel makam halkın gönlünde olmaktır. Dışarıya çıktığında alnın açık başın dik gezebilmendir. Herkes gelir projesini anlatır. O projeye halkın büyük çoğunluğu tamam derse gündeme alınır. Halk, 'Hayır kardeşim biz güvenmiyoruz' derse de saygı duyar, yanında yer alırız. Burada ne öncülük yapıyoruz ne de firmanın temsilcisiyiz. Böyle bir şey asla olamaz. Sadece ve sadece halkın temsilcisiyiz, halkın emrindeyiz. Kentsel dönüşümde halkın aleyhine olan hiçbir konuya en küçük bir şekilde katkı vermeyiz. Halk da tamam diyorsa belediye olarak o zaman görevimizi yaparız. Bu anlayıştan daha iyi bir yönetim anlayışı var mı?"

Balaban'ın konuşmasının ardından hazırladıkları kentsel dönüşüm projesinin sunumunu yapan firma yetkilileri, hak sahiplerinin sorularını yanıtladı.