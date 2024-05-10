Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mahalle projelerini inceledi

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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Güzelyurt, Uncubozköy, Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde hayata geçirecekleri projeler için incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, hayata geçirecekleri projeleri yerinde incelemek üzere saha ziyaretlerine başladı. Başkan Balaban, bu kapsamda Güzelyurt, Uncubozköy, Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemede Başkan Balaban'a Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ataç ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

4 mahallede hayata geçirecekleri projeler hakkında ilgili birim müdürlerinden bilgi alan Başkan Balaban, mahallelerin ihtiyaçlarını gözeterek projeler üreteceklerinin altını çizdi.

"1 YIL İÇİNDE BU HİZMETLERİ HALKIMIZA SUNACAĞIZ"

Başkan Balaban, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Belediye Başkan Yardımcımız Yusuf Ataç ve ilgili birim müdürleri ile birlikte Güzelyurt, Uncubozköy, Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahallemizde halkımız ile muhtarımız ile buluştuk. 4 mahallemizde yapılacak olan taziye evi ve sosyal tesisler için görüşmelerimizi, planlamalarımızı yaptık. 1 yıl içinde bu projelerimizi halkımızın hizmetine sunacağız. Verdiğimiz bütün sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Özellikle Horozköy yıllardır hizmet alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Atatürk de Mareşal Fevzi Çakmak da 4 katlı sosyal tesislerimizi de kurumlar ile birlikte inşa edeceğiz. Halkla beraber olmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda Fevzi Çakmak Mahallemizde de bütün esnafı ve kahveleri gezerek tek tek verdikleri destek için teşekkür ettik. Bu tür teşekkür ziyaretlerimiz de tüm Yunusemre'de hiçbir mahalleyi ayırt etmeden devam edecek."

Başkan Balaban daha sonra vatandaş ve esnafla biraraya gelerek taleplerini dinledi.