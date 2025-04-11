Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Dostlar Meclisi\'nde Faaliyetlerini Değerlendirdi

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Dostlar Meclisi'nin bu haftaki konuğu oldu. Balaban, meclis üyelerine bir yıllık görev süresince yaptığı faaliyetlerle ilgili bilgi verirken, onların talep ve önerilerini de dinledi.

Her hafta bir konuğu ağırlayan Manisa Dostlar Meclisi'nin bu haftaki konuğu, Başkan Balaban oldu. Yaklaşık üç saat süren programda Balaban'ın yanı sıra eşi Serap Balaban, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Haydar İzci ile Yusuf Ataç yer aldı. Mecliste Balaban, makamda geçen bir yıl ile ilgili meclis üyelerine bilgi verirken, soruları da yanıtladı.

"Bizim bir yıl boyunca yaptığımız en önemli projeler insana dokunan projeler oldu"

Kendilerini ağırladıkları için Manisa Dostlar Meclisi Sözcüsü Cihan Canuyar ile meclis üyelerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Balaban, "Farklı düşünce ve görüşten kıymetli insanların burada bir arada olması bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Çünkü farklılıklarımız bizim zenginliğimiz. Topluma da bu açıdan bakıyoruz. Bir yıl göz açıp kapayana kadar geçti. Biz her zaman belediye başkanlığının bir meslek değil, görev olduğuna inandık. Halk bize bu görevi beş yıllığına verdi. Biz de görev süresince iyi şeyler yapıp, halkın kantarına bir daha çıktığımızda tekrar olumlu sonuç elde etmek istiyoruz. Ama bunun yolu da iyi şeyler yapmaktan, halka dokunmaktan geçiyor. Bizim bir yıl boyunca yaptığımız en önemli projeler de insana dokunan projeler oldu" diye konuştu.