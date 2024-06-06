Yunusemre Belediye Başkanı Seyitlili Gençlere Halı Saha Müjdesi Verdi

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(MANİSA)- Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Seyitlili gençlere verdiği halı saha sözünü tutuyor. Projenin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Başkan Balaban, hayırsever bir kuruluşun katkısıyla yapılacak modern spor tesisini kısa sürede tamamlayacaklarının müjdesini verdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Seçim çalışmaları sırasında Seyitlili gençlere verdiği halı saha ve spor tesisi sözünü yerine getirmeye hazırlanan Başkan Balaban, bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Semih Balaban'a Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ve Mahalle Muhtarı İbrahim Gürcan eşlik etti.

Başkan Balaban, konuya ilişkin, "Kırsal mahallelere ziyaretlerimiz devam ediyor. Ziyaretlerimiz sırasında verdiğimiz sözleri de iyiliksever kuruluşlarımız tarafından tek tek gerçekleştirmeye başladık. İlk olarak Seyitli Mahalle'mizi gezdik. Buraya iyilikseverlerimizle birlikte oraya güzel bir halı saha ve sosyal tesis yapacağız. Seyitlili vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Proje için protokolümüzü imzaladık. Kısa süre içerisinde de yapımına başlayacağız" dedi.