Yunusemre Belediye Başkanı Seyitlili Gençlere Halı Saha Müjdesi Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunusemre Belediye Başkanı Seyitlili Gençlere Halı Saha Müjdesi Verdi

Geniş Video İzle

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Seyitlili gençlere verdiği halı saha sözünü tutacaklarını açıkladı. Hayırsever bir kuruluşun katkısıyla yapılacak modern spor tesisi kısa sürede tamamlanacak.

06.06.2024 16:48  Güncelleme: 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA)- Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Seyitlili gençlere verdiği halı saha sözünü tutuyor. Projenin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Başkan Balaban, hayırsever bir kuruluşun katkısıyla yapılacak modern spor tesisini kısa sürede tamamlayacaklarının müjdesini verdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Seçim çalışmaları sırasında Seyitlili gençlere verdiği halı saha ve spor tesisi sözünü yerine getirmeye hazırlanan Başkan Balaban, bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Semih Balaban'a Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ve Mahalle Muhtarı İbrahim Gürcan eşlik etti.

Başkan Balaban, konuya ilişkin, "Kırsal mahallelere ziyaretlerimiz devam ediyor. Ziyaretlerimiz sırasında verdiğimiz sözleri de iyiliksever kuruluşlarımız tarafından tek tek gerçekleştirmeye başladık. İlk olarak Seyitli Mahalle'mizi gezdik. Buraya iyilikseverlerimizle birlikte oraya güzel bir halı saha ve sosyal tesis yapacağız. Seyitlili vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Proje için protokolümüzü imzaladık. Kısa süre içerisinde de yapımına başlayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Yunusemre, Balaban, Spor, Belediye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunusemre Belediye Başkanı Seyitlili Gençlere Halı Saha Müjdesi Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:54 Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
15:17 Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
17:36 Okan Buruk’a sitem etmişti Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı Okan Buruk'a sitem etmişti! Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı
16:55 Duyunca şok olacaksınız Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek
16:10 İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık! Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı
16:03 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a tazminat davası açtı Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a tazminat davası açtı
16:02 Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 17:56:46. #1.13#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediye Başkanı Seyitlili Gençlere Halı Saha Müjdesi Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement