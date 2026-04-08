Yunusemre Belediye Meclisi'nde 46 Madde Karara Bağlandı

08.04.2026 14:50  Güncelleme: 15:12
(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi'nin nisan ayı meclis toplantısında 46 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ayrıca, faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edilirken; yeni komisyon üyeleri de belirlendi.

Yunusemre Belediyesi'nin nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirildi. Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi'nde yapılan toplantıda toplam 46 gündem maddesi görüşüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, belediyenin faaliyet raporu da meclisin oyuna sunuldu. Oylama sırasında Başkan Semih Balaban, yerini Meclis Başkanvekili Zühre Karabulut'a bıraktı. Faaliyet raporu; CHP ve İYİ Parti'nin kabul, AK Parti ve MHP'nin çekimser oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda ayrıca, mevcut 38 mahalleye ek olarak Şamar, Çamlıca, Bostanlar, Avdal, Üçpınar, Gülbahçe, Küçüksümbüller, Büyüksümbüller, Ortaköy, Bağyolu, Beydere, Sarınasuhlar, Yağcılar ve Osmancalı mahallelerinin kırsal mahalle statüsüne dahil edilmesi talebi görüşülerek kabul edildi. Madde, değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sevk edildi. Meclis toplantısında, bir sonraki yerel seçimlere kadar görev yapacak meclis birinci ve ikinci başkanvekilleri de kapalı oylamayla belirlendi. Yapılan oylama sonucunda Güleycan Uzun ve Zeliha Oğur başkanvekili olarak seçildi. Meclis katipliği seçimleri de kapalı oylama ile gerçekleştirildi. Asil üyeliklere Pınar Kına ve Mertcan Üreten, yedek üyeliklere ise Eylem Şahin ve Faruk Östlüer seçildi. Encümen üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda ise Yelda Çevikoğlu, Mehmet Sargın ve Haydar İzci encümen üyesi olarak belirlendi.

Yeni Grup Başkan Vekili Ayça Çiğdem Kököz

Toplantıda ayrıca; imar, sosyal yardım yaşlı engelli çocuk kadın, çevre ve sağlık, gençlik spor ve eğitim, kültür ve sosyal işler, plan ve bütçe, kırsal bölge kalkınma ve mahallelere hizmet, idari ve hukuk işleri, kentsel dönüşüm, sanayi, bilişim ve teknoloji, afet ve sokak hayvanları koruma komisyonlarında bir yıl süreyle görev yapacak üyeler de açık oylama ile belirlendi. Yunusemre Meclisi'nde CHP'nin yeni Grup Başkan Vekili Ayça Çiğdem Kököz oldu.

Toplantı sonunda söz alan Başkan Semih Balaban, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 3 Nisan Cuma günü gerçekleştirilen açılış programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, CHP örgütlerine ve yoğun yağmur yağışına rağmen kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşa teşekkür etti.

Mayıs ayı meclis toplantısının 5 Mayıs Salı günü saat 18.00'de Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi'nde yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: ANKA

