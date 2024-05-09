Yunusemre Belediyesi 50. Yıl Mahallesi'nde Kaldırım Onarımı Yapıyor

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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi'nde bozuk kaldırımları onarıyor. Belediye Başkanı Semih Balaban, "Ekiplerimiz belirli bir program çerçevesinde bakım-onarım çalışmalarına devam edecek" dedi.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde bozulan ve yıpranan kaldırımlarda bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 50. Yıl Mahallesi 6102 Sokak'ta bulunan kaldırımları onarıyor.

Ekipleri halkın ihtiyaç duyduğu çalışmalara yönlendirdiklerini belirten Başkan Balaban, "Vatandaşlarımızın bizden talep ettiği kaldırım ve yollarda onarım çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 50. Yıl Mahalle'mizde başladığımız kaldırım onarım çalışmalarımız diğer mahallelerimizde de sürecek. Ekiplerimiz belirli bir program çerçevesinde bakım-onarım çalışmalarına devam edecek" diye konuştu.