Yunusemre Belediyesi 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü' düzenledi - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü' düzenledi

Yunusemre Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü' düzenlendi. Belediye Başkanı Semih Balaban'ın da katıldığı yürüyüş, Uncubozköy Camisi önünde başlayıp 100. Yıl Meydanı'nda sona erdi.

18.05.2024 15:33
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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü' düzenlendi. Belediye Başkanı Semih Balaban'ın da katıldığı yürüyüş, Uncubozköy Camisi önünde başlayıp 100. Yıl Meydanı'nda sona erdi.

'Ata'ya Saygı Yürüyüşü'ne Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve Yunusemre Belediyespor'un sporcuları katıldı.

Uncubozköy Camisi önünden başlayan yürüyüşe evlerindeki vatandaşlar da balkonlarından destek verdi. Uncubozköy Mahallesi'nin tamamının yürünmesinin ardından Mimar Sinan Bulvarı üzerinden 100. Yıl Meydanı'nda ulaşıldı.

Burada Gençlik Haftası kapsamında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak sahnede konuşan Başkan Balaban, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyoruz. Biz de bu hafta ulu önder, kurucumuz ve kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk'ü Yunusemre Belediyesi olarak anma amacıyla bir araya geldik. Yunusemre Belediyesi'nin bundan sonra her ulusal günde bu etkinliklerini göreceksiniz. Bayramımızın 105. yıl dönümünü kutluyorum. Katılım sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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