Yunusemre Belediyesi Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Yunusemre Belediyesi Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası\'na ev sahipliği yapacak

Yunusemre Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Şampiyonaya yaklaşık 200 sporcu katılacak.

27.06.2024 15:43  Güncelleme: 15:48
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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası'na, ev sahipliği yapacak

Yunusemre Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nca 30 Haziran Pazar günü düzenlenecek Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Yunus Emre Kültür Park'ta sabah 08.30'da başlayacak dev organizasyona, elit erkek, elit kadın, master kadın, master erkek ve farklı yaş kategorilerinde yaklaşık 200 sporcunun katılması bekleniyor.

Şampiyonaya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Semih Balaban, tüm bisikletseverleri organizasyonu izlemeye davet etti. Ülkenin yetenekli elit sporcuları ile önde gelen kulüplerini ilçede ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirten Başkan Balaban, "Şehrimizin tanıtımına büyük katkıları olacak şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diler, desteklerinden ötürü Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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