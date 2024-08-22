Yunusemre Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde Özel Öğrencilere Yüzme Kursu

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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel öğrenciler için yüzme kursu düzenledi.

Yunusemre Belediyesi Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel öğrenciler, düzenlenen yüzme kursunda gönüllerince eğlendi. Özel öğrencilerin ilk yüzme dersi heyecanına, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gök ve Sağlık İşleri Müdürü Birsen Öcal da ortak oldu.

Her hafta çarşamba günü bir saatliğine verilecek yüzme kursu ile özel bireylerin hem sosyal hayatta daha aktif rol almaları hem de fiziksel gelişimlerini artırmaları hedefleniyor.