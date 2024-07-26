Yunusemre Belediyesi Her Kadın Güzeldir Projesi Devam Ediyor

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(MANİSA)- Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban'ın öncülüğünde başlatılan Her Kadın Güzeldir Projesi, Sarınasuhlar, Beydere, Şamar ve Yağcılar Mahallesi ile devam etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban'ın öncülüğünde başlatılan ve kadınların kişisel ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirilen 'Her Kadın Güzeldir' projesi sürüyor. Projenin bu haftaki durağı Sarınasuhlar, Beydere, Şamar ve Yağcılar Mahallesi oldu. Çalışmaya Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın Eşi Serap Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Balkan'ın Eşi Çiğdem Balkan, Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel, Belediye'nin hanım lokallerinde hizmet veren kuaförler ve bölgede yaşayan kadınlar katıldı. Proje kapsamında 4 mahallede yaşayan kadınlara kuaförlük hizmeti verildi. Kuaförlük hizmetine ulaşmakta güçlük çeken kadınlar için gerçekleştirilen proje kapsamında her hafta ilçenin belirli mahallelerinde kuaförlük hizmeti verilecek.