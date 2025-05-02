Yunusemre Belediyesi Kadın Birimi Nisan Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi Kadın Birimi Nisan Toplantısını Gerçekleştirdi

Yunusemre Belediyesi, Kadın Birimi tarafından yapılan nisan ayı toplantısında kadın politikaları ve gelecekte yapılacak projeler üzerine konuşuldu. Toplantıya belediye meclis üyeleri ve kadın müdürler de katıldı.

02.05.2025 12:09
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(MANİSA)- Geçen günlerde Yunusemre Belediyesi tarafından oluşturulan Kadın Birimi, nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Yunusemre Belediyesi'nin kadın politikaları ve yapılacak çalışmaların planlamaları konuşuldu.

Yunusemre Belediyesi'nde çalışan kadın personelin yanı sıra belediye meclis üyeleri ile Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından oluşturulan Yunusemre Kadın Birimi nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi. Yunusemre Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu'nda yapılan toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, belediyenin kadın müdürleri, belediye personeli ile Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suzan Cömert Özata katıldı. Her ay yapılması planlanan toplantının bu ayki konusu belediyenin kadın politikaları ile bu doğrultuda yapılacak çalışmaların planlamaları oldu.

Toplantıyla ilgili bir konuşan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, "Yunusemre Belediyesi'nde çalışan farklı müdürlüklerdeki kadın personellerimiz, belediye meclis üyelerimiz, Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi'miz ile oluşturduğumuz Yunusemre Kadın Birimi projeler üretmeye devam ediyor. Kadın politikaları ve projelerinin geliştirilmesi, birlik ve beraberliğin sağlanması, hem kurum içerisinde hem de ilçemizde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak adına projeler üretiyoruz. Bu ayki toplantımızda da bu doğrultuda fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Kaynak: ANKA

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