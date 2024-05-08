Yunusemre Belediyesi Kent Orkestrası Kırsal Mahallelere Açılıyor - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi Kent Orkestrası Kırsal Mahallelere Açılıyor

Yunusemre Belediyesi Kent Orkestrası Kırsal Mahallelere Açılıyor

Yunusemre Belediyesi, Kent Orkestrası ile müziği ve sanatı kırsal mahallelere götüreceğini duyurdu.

08.05.2024 12:38  Güncelleme: 12:47
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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi Kent Orkestrası, sanatseverleri bir araya getirecek. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Kırsal mahallelere açılacağız. Müziği ve sanatı insanların ayağına götüreceğiz" dedi.

Yunusemre Belediyesi'nin bünyesinde Kent Orkestrası kuruldu. Başkan Balaban, sanat etkinliklerini ilçenin en ücra köşesine kadar götüreceklerini belirtti. Balaban konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Kent Orkestrası'nda yetenekli Roman kardeşlerimiz, Mustafa Kılıç gibi saz ve söz üstadı, Ekin Kuyumcu gibi genç yıldızlar, Oya İzci gibi Türk sanat müziğinin duayeni de olacak. Bu arkadaşlarımız belediyenin görevlisi olacaklar. Kent Orkestrası ile biz kırsal mahallelere açılacağız. Kent Orkestrası ile müziği ve sanatı insanların ayağına götüreceğiz. Biz bütün etkinliklere de aynen devam edeceğiz. Yuntdağı Yağlı Güreşleri konusunda da sponsor arıyoruz. Onu da sponsor ile yapacağız. Yunus Emre Günleri'ni de yapacağız.  Hanım lokallerimizdeki kurslarımıza da yenilerini ekleyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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