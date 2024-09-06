Yunusemre Belediyesi, Kurtuluşun Kadınları tiyatro oyununu sahneledi

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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla Yunus Emre Millet Çarşısı'nda "Kurtuluşun Kadınları" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Yunusemre Belediyesi, vatandaşları Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında "Kurtuluşun Kadınları" ile buluşturdu. Birgül Yeşiloğlu Güler'in yazdığı, Metin Güler'in yönettiği ve Ecem Yüksel'in oynadığı tiyatro oyununda Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden kadınların hayatlarından kesitler sahnelendi.

Tiyatro oyununu Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Mesut Doğan ve Ali Gök, Kültür İşleri Müdürü Yasemen Sarar Şıktaş, Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suzan Cömert Özatan ve çok sayıda vatandaş izledi.

Ellerinde Türk bayrakları ile salonu dolduran coşkulu kalabalık oyunu ayakta alkışladı.