Yunusemre Belediyesi Muharrem Ayı\'nda Vatandaşlara Aşure İkram Etti

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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla 5 camide cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram etti.

Yunusemre Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçenin 5 farklı noktasında vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Barbaros İmam-ı Azam Camii, Yeni Mahalle Yeşil Camii, Topçu Asım Mahallesi Şeyh Fenari Camii, Muradiye Mahallesi Çarşı Camii ve Saruhanbey Camii'nde yapılan ikrama, vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Dağıtıma, Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan, Mehmet Mesut Doğan, Haydar İzci, Ali Gök ve Cengiz Balkan katıldı.