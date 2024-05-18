Yunusemre Belediyesi Muradiye Mahallesi'nde Temizlik Seferberliği Başlattı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi Muradiye Mahallesi'nde Temizlik Seferberliği Başlattı

Yunusemre Belediyesi'nin başlattığı temizlik seferberliği, Muradiye Mahallesi ile devam etti. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın da katıldığı etkinlikte 2 buçuk ton çöp toplandı.

18.05.2024 17:42
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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi'nin başlattığı temizlik seferberliği, Muradiye Mahallesi ile devam etti. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın da katıldığı etkinlikte 2 buçuk ton çöp toplandı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban tarafından geçen hafta sonu Barbaros Mahallesi'nde başlatılan çöp toplama etkinliğinin bu haftaki durağı, Muradiye Mahallesi oldu.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, başkan yardımcıları,  belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve Umut Vagonu gönüllüleri ve belediye çalışanlarının katıldığı etkinlikte 2 buçuk ton çöp toplandı.

Bu etkinliğin her hafta devam edeceğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, şunları söyledi:

"Değerli gönüllülerimizin, başkan yardımcılarımızın, müdürlerimizin, çalışanlarımızın ve özellikle bugün bize katılan Umut Vagonu ekibiyle birlikte çöp toplama kampanyası kapsamında bu hafta Muradiye'deyiz. Muradiye'de de güzel bir çalışma yaparak, 2 buçuk ton çöp topladık. Her hafta bu etkinliğimiz devam edecek. Ben de bu etkinlikte yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Amacımız temiz çevre, temiz Yunusemre. Ancak amacımıza toplayarak değil, sokaklara çöp atmayarak ulaşabiliriz. Hepimizin amacı çevre bilinci oluşturmak. Bu çevreyi hep beraber koruyacağız. Şehrimizin en kirli bölgelerinde, en çok çöp atılan bölgelerde bu süreci her hafta yürüteceğiz. Ben inanıyorum ki insanlarımız bu etkinlik sayesinde daha da bilinçlenecek. Temiz Yunusemre'yi hep beraber yaratacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi Muradiye Mahallesi'nde Temizlik Seferberliği Başlattı - Son Dakika

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