Yunusemre Belediyesi'nden 'Aile İçi İletişim' Semineri

(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi'nin düzenlediği "Aile İçi İletişim" seminerinde, sağlıklı ilişkilerin temelleri ve aile bireyleri arasındaki güçlü bağların önemi ele alındı. Seminere kadınlar, büyük ilgi gösterdi.

Yunusemre Belediyesi, Uncubozköy Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi'nde "Aile İçi İletişim" semineri verdi. Aile Danışmanı Elif Karagöz'ün verdiği seminere, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel, Sağlık İşleri Müdürü Birsen Öcal'ın yanı sıra çok sayıda kadın katıldı. Eğitimde, aile bireyleri arasındaki sağlıklı iletişimin, bireyin psikolojik ve sosyal gelişimindeki rolüne dikkat çekildi. Aile Danışmanı Elif Karagöz, göz teması, aktif dinleme ve duyguların doğru ifade edilmesi gibi unsurların aile bağlarını güçlendirdiğini belirterek, "İletişimde göz teması kurmak çok önemlidir. Göz teması kurmak, Günlük hayatın koşuşturması içinde çoğu zaman sevdiklerimizi gerçekten dinlemeyi, onların hislerini anlamayı ihmal edebiliyoruz. Oysa bir çift güzel söz, içten bir teşekkür, sevgiyle bakılan bir göz bile bazen her şeyin çözümü olabilir. İletişim dediğimiz şey sadece konuşmak değildir; dinlemek, anlamak, empati kurmak, birlikte çözüm üretmektir" dedi.

Psikolojik gelişimde ailenin rolü

Ev içinde çocuklarla da doğru iletişim kurmanın önemine değinen Karagöz, "Bazen evin içerisinde, özellikle genç yaşa geldiğinde, yani tırnak içinde 'ergen' olduğunda aile içinde iletişimde çatışmalar yaşayabiliyoruz. Anne babalardan sıkça şu cümleyi duyuyorum: 'Bizim zamanımızda ergenlik mi vardı?' Evet, vardı ama sizin zamanınızda 'ergenlik' değil, 'delikanlılık' denirdi. Mesela kafasına göre hareket edenler için 'Onun kanı deli akıyor.' denirdi. Onların da kanı deli aktığı için iletişimde bazı çatışmalar meydana gelebiliyor. Bir çocuğun psikolojisini değerlendirirken önce ailesine bakılır. Genetik faktörlerde olduğu gibi, psikolojik gelişimde de aile büyük bir rol oynar. Örneğin, fiziksel rahatsızlıklarımızın birçoğu genetik olarak ebeveynlerimizden geçebilir. Aynı şekilde, psikolojik durumlarımız da ailemizden etkilenir" dedi.

Seminer, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edilirken, Başkan Yardımcısı Arslan, bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirtti.