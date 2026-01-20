Yunusemre Belediyesi'nden 2025 Yılında Sağlık Alanında Kapsamlı Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yunusemre Belediyesi'nden 2025 Yılında Sağlık Alanında Kapsamlı Destek

20.01.2026 14:53  Güncelleme: 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediyesi, 2025 yılı boyunca sağlık hizmetleriyle vatandaşlara kapsamlı destek sunarak, halk sağlığı eğitimleri, hasta nakil, evde bakım ve psikolojik destek gibi alanlarda binlerce vatandaşa hizmet verdi.

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, 2025 yılı boyunca Sağlık İşleri Müdürlüğü aracılığıyla halk sağlığı eğitimleri ve sağlık taraması uygulamalarından evde bakıma, hasta naklinden psikolojik ve fizyoterapi desteğine kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunarak binlerce vatandaşın sağlık alanındaki ihtiyaçlarına çözüm sundu.

Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşlara kapsamlı destek verdi.

Geçen yıl 5 bin 278 vatandaşa çeşitli alanlarda halk sağlığı eğitimleri ve sağlık tarama desteği verilirken; 532 vatandaş hasta nakil ambulansı ve engelli aracıyla ulaşım hizmetinden yararlandı. Bin 113 vatandaşa sağlık merkezinde ve evlerinde pansuman ve bireysel sağlık işlemi gerçekleştirildi. 556 vatandaşa evde berber hizmeti verilirken, 1442 vatandaşa ise evde kişisel hijyen ve banyo desteği sağlandı.

Müdürlük bünyesinde özel eğitimden faydalanan birey sayısı 39 olarak gerçekleşti. 680 bireye medikal malzeme desteği sağlanırken, bin 883 hastaya fizyoterapi hizmeti verildi. 696 bireye psikolog desteği sunulurken, 854 bireye ise diyetisyen desteği sağlandı. 509 vatandaşa aile danışmanlığı hizmeti verilirken bu yıl ilk kez hayata geçirilen evlilik okulunda ise 30 çifte hizmet verildi.

Dil ve konuşma terapisti aracılığı ile 562 vatandaşa ulaşılırken Alzheimer Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde hasta ve hasta yakınlarının sosyal yaşama katılması ve sağlıklı yaş almaları amacıyla 36 etkinlik düzenlendi. Ayrıca daha önce Yeni Mahalle'de bulunan sağlık hizmetleri merkezine ek olarak, ilçenin en büyük mahallesi Muradiye Mahallesi'nde de sağlık hizmetleri merkezi faaliyete geçti.

"Sağlıklı bireyler, mutlu toplum demektir"

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Yunusemre büyük bir ilçe. Biz de Yunusemre Belediyesi olarak gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için çok önemli. Sağlıklı bireyler, mutlu toplum demektir. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla ilçemizde binlerce vatandaşımızın derdine derman olduk. Sosyal belediyecilikte Yunusemre, gerçekleştirdiği çalışmalarla örnek bir belediyedir. Bu hizmetlerin halkımıza ulaşmasını sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi'nden 2025 Yılında Sağlık Alanında Kapsamlı Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 905’te elinden kaçırdı Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Galatasaray’a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi

15:50
Sadettin Saran’ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?
15:26
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 16:09:00. #7.11#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediyesi'nden 2025 Yılında Sağlık Alanında Kapsamlı Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.