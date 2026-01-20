Yunusemre Belediyesi'nden 2025 Yılında Sağlık Alanında Kapsamlı Destek

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, 2025 yılı boyunca Sağlık İşleri Müdürlüğü aracılığıyla halk sağlığı eğitimleri ve sağlık taraması uygulamalarından evde bakıma, hasta naklinden psikolojik ve fizyoterapi desteğine kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunarak binlerce vatandaşın sağlık alanındaki ihtiyaçlarına çözüm sundu.

Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşlara kapsamlı destek verdi.

Geçen yıl 5 bin 278 vatandaşa çeşitli alanlarda halk sağlığı eğitimleri ve sağlık tarama desteği verilirken; 532 vatandaş hasta nakil ambulansı ve engelli aracıyla ulaşım hizmetinden yararlandı. Bin 113 vatandaşa sağlık merkezinde ve evlerinde pansuman ve bireysel sağlık işlemi gerçekleştirildi. 556 vatandaşa evde berber hizmeti verilirken, 1442 vatandaşa ise evde kişisel hijyen ve banyo desteği sağlandı.

Müdürlük bünyesinde özel eğitimden faydalanan birey sayısı 39 olarak gerçekleşti. 680 bireye medikal malzeme desteği sağlanırken, bin 883 hastaya fizyoterapi hizmeti verildi. 696 bireye psikolog desteği sunulurken, 854 bireye ise diyetisyen desteği sağlandı. 509 vatandaşa aile danışmanlığı hizmeti verilirken bu yıl ilk kez hayata geçirilen evlilik okulunda ise 30 çifte hizmet verildi.

Dil ve konuşma terapisti aracılığı ile 562 vatandaşa ulaşılırken Alzheimer Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde hasta ve hasta yakınlarının sosyal yaşama katılması ve sağlıklı yaş almaları amacıyla 36 etkinlik düzenlendi. Ayrıca daha önce Yeni Mahalle'de bulunan sağlık hizmetleri merkezine ek olarak, ilçenin en büyük mahallesi Muradiye Mahallesi'nde de sağlık hizmetleri merkezi faaliyete geçti.

"Sağlıklı bireyler, mutlu toplum demektir"

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Yunusemre büyük bir ilçe. Biz de Yunusemre Belediyesi olarak gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için çok önemli. Sağlıklı bireyler, mutlu toplum demektir. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla ilçemizde binlerce vatandaşımızın derdine derman olduk. Sosyal belediyecilikte Yunusemre, gerçekleştirdiği çalışmalarla örnek bir belediyedir. Bu hizmetlerin halkımıza ulaşmasını sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.