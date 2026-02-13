Yunusemre Belediyesi'nden "Sevgililer Günü Konseri"

(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda "Sevgililer Günü Konseri" düzenledi.

Yunusemre Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde "Sevgililer Günü Konseri" düzenledi. Yoğun ilgi gören konserin sunuculuğunu Fadime Ezel ile Mustafa Başgülşen, koro şefliğini ise Oya İzci yaptı. 32 korist ve 12 kişilik saz ekibinden oluşan koro, programda Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Semih Balaban ile eşi Serap Balaban, Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan ve Hakan Gürtunca, CHP il ve ilçe yöneticileri de katıldı.

Sanatseverler düzenlenen konser için Başkan Balaban'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.