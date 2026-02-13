Yunusemre Belediyesi'nden "Sevgililer Günü Konseri" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yunusemre Belediyesi'nden "Sevgililer Günü Konseri"

13.02.2026 11:13  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediyesi, Sevgililer Günü öncesinde Türk Sanat Müziği Korosu ile bir konser düzenleyerek sanatseverleri buluşturdu. Yoğun ilgi gören etkinlik, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda  "Sevgililer Günü Konseri" düzenledi.

Yunusemre Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde "Sevgililer Günü Konseri" düzenledi. Yoğun ilgi gören konserin sunuculuğunu Fadime Ezel ile Mustafa Başgülşen, koro şefliğini ise Oya İzci yaptı. 32 korist ve 12 kişilik saz ekibinden oluşan koro, programda Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Semih Balaban ile eşi Serap Balaban, Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan ve Hakan Gürtunca, CHP il ve ilçe yöneticileri de katıldı.

Sanatseverler düzenlenen konser için Başkan Balaban'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

İsmail Hakkı Tonguç, Sevgililer Günü, Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, Etkinlikler, Konferans, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi'nden 'Sevgililer Günü Konseri' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu
Köyceğiz’de Sağanak Taşkınları Köyceğiz'de Sağanak Taşkınları
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
Sapık antrenörün cezası belli oldu Çocuğu uyurken bile istismar etmiş Sapık antrenörün cezası belli oldu! Çocuğu uyurken bile istismar etmiş
Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü

12:49
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 12:53:48. #7.11#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediyesi'nden "Sevgililer Günü Konseri" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.