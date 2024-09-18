Yunusemre Belediyesi'nden Ücretsiz Fizyoterapi Hizmeti - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi'nden Ücretsiz Fizyoterapi Hizmeti

Yunusemre Belediyesi\'nden Ücretsiz Fizyoterapi Hizmeti

Yunusemre Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç duyan vatandaşlara ücretsiz fizyoterapi hizmeti sunmaya başladı. Başkan Semih Balaban, bu hizmetle halkın hayat kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

18.09.2024 15:29  Güncelleme: 16:56
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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz fizyotrapi hizmetine başladı. Belediye Başkanı Semih Balaban, "Halkımıza verdiğimiz bir sözümüzü daha yerine getirdik. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyete geçirdiğimiz fizyoterapi hizmetimiz ücretsiz olarak ihtiyaç duyan vatandaşımızın hizmetinde olacak" dedi.

Yunusemre Belediyesi, vatandaşların sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Semih Balaban'ın vaatlerinden biri olan ücretsiz fizyoterapi hizmeti de hayata geçti. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen ücretsiz fizyoterapi hizmeti ile fizik tedavi uzmanı hekimi tarafından 'fizik tedavi görebilir' ibareli raporu olan vatandaşların hayat kalitesinin artırılması hedefleniyor.

"Halkımız ne kadar mutluysa biz de o kadar mutluyuz"

Başkan Balaban, "Halkımıza verdiğimiz bir sözümüzü daha yerine getirdik. Sağlık işleri müdürlüğümüz bünyesinde faaliyete geçirdiğimiz fizyoterapi hizmetimiz ücretsiz olarak ihtiyaç duyan vatandaşımızın hizmetinde olacak. Diğer pek çok hizmetimizde olduğu gibi fizyoterapi hizmetimiz ile de halkımızın hayatına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Halkımız ne kadar mutluysa biz de o kadar mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Hayat kalitesini artırmak için fizyoterapi hizmetine başvurduğunu belirten Feride Doğan Gönül, "Boynumdan sırtıma doğru gelen bir ağrı, kolumda güç kaybı var. Böyle bir hizmet olduğunu duydum, başvurdum. Sağ olsunlar burada verilen hizmet hayatımı kolaylaştırıyor. İnşallah daha iyi olacağım. Böyle bir hizmeti hayata geçiren başta Belediye Başkanı'mız Semih Balaban olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hizmet için başvuruda bulunmak, bilgi almak isteyenler, '444 62 09' numaralı çağrı merkezinden ya da Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden detaylı bilgi alabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi'nden Ücretsiz Fizyoterapi Hizmeti - Son Dakika

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