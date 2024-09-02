Yunusemre Belediyesi Sağlık Komisyonu Özel Öğrencilerle Buluştu

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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi Sağlık Komisyonu üyeleri, Yunusemre Belediyesi Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel öğrenciler ile buluştu.

Yunusemre Belediyesi, Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel öğrenciler için yaptığı etkinliklere bir yenisini ekledi. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gök, Yunusemre Belediyesi Sağlık Komisyonu üyeleri, Yunusemre Belediyesi Sağlık Müdürü Birsen Öcal ile beraber öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette özel öğrenciler ile yakından ilgilenen komisyon üyeleri, onlar ve öğretmenleri ile sohbet etti. Ziyarette özel bireylerin hem sosyal hayatta daha aktif rol alması hem de fiziksel gelişimleri için çalışmaların devam edeceği ifade edildi.