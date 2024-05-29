Yunusemre Belediyesi Süreyya Tabiat Parkı'nda çalışmalara başlıyor

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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, uzun süredir atıl durumda bulunan Süreyya Tabiat Parkı'nda çalışmalara başlıyor. Başkan Semih Balaban, parkı 1 Temmuz'da hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Şehre yakınlığı ve doğa ile iç içe konumu dolayısıyla vatandaşların uğrak mekanlarının başında gelen ancak uzun süredir kapalı bulunan Süreyya Tabiat Parkı yeniden kente kazandırılıyor. Başkan Balaban, Süreyya Tabiat Parkı'nda yürütülen projeyi yerinde inceledi. Balaban, parkı temmuz ayına kadar yeniden hizmete açmayı planladıklarını duyurdu.

Balaban, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocukluğumuzun idolü, heyecanı, hepimizin anısı olan Süreyya Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulunduk. Bir ay içerisinde burayı halkımızın hizmetine açacağız. Çalışmalarımıza başladık. Şimdiden çalışmada emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Yunusemre'de birlikte güzel hizmetlere imza atacağız" dedi.