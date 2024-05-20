Yunusemre Belediyesi ve ÇYDD, Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlk ve Ortaokulu\'nda \'Köyde Şenlik Var\' etkinliği düzenledi

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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş birliği ile Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlk ve Ortaokulu'nda "Köyde Şenlik Var" etkinliği düzenlendi.

Yunusemre Belediyesi ve ÇYDD tarafından Yağcılar Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi. 'Köyde Şenlik Var' etkinliği kapsamında Yunusemre Kent Tiyatrosu tarafından çocuklar için drama atölyesi yapıldı. Yağcılar Köyü Nebahat Ölmezoğlu İlk ve Ortaokulu'nda yapılan etkinlikte öğrenciler, tiyatronun eğlenceli dünyasına adım atarak, yaratıcılıklarını sergileme fırsatı buldu.

Yunusemre Kent Tiyatrosu ekibi, çocuklara tiyatronun temel kavramlarını ve sahne sanatlarının inceliklerini eğlenceli bir şekilde aktardı.