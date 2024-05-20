Yunusemre Belediyesi ve ÇYDD, Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlk ve Ortaokulu'nda 'Köyde Şenlik Var' etkinliği düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunusemre Belediyesi ve ÇYDD, Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlk ve Ortaokulu'nda 'Köyde Şenlik Var' etkinliği düzenledi

Yunusemre Belediyesi ve ÇYDD, Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlk ve Ortaokulu\'nda \'Köyde Şenlik Var\' etkinliği düzenledi

Yunusemre Belediyesi ve ÇYDD iş birliğiyle Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlk ve Ortaokulu'nda 'Köyde Şenlik Var' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında çocuklar için drama atölyesi yapıldı ve tiyatronun temel kavramları aktarıldı.

20.05.2024 16:01  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş birliği ile Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlk ve Ortaokulu'nda "Köyde Şenlik Var" etkinliği düzenlendi.

Yunusemre Belediyesi ve ÇYDD tarafından Yağcılar Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi. 'Köyde Şenlik Var' etkinliği kapsamında Yunusemre Kent Tiyatrosu tarafından çocuklar için drama atölyesi yapıldı. Yağcılar Köyü Nebahat Ölmezoğlu İlk ve Ortaokulu'nda yapılan etkinlikte öğrenciler, tiyatronun eğlenceli dünyasına adım atarak, yaratıcılıklarını sergileme fırsatı buldu.

Yunusemre Kent Tiyatrosu ekibi, çocuklara tiyatronun temel kavramlarını ve sahne sanatlarının inceliklerini eğlenceli bir şekilde aktardı.

Kaynak: ANKA

Yunusemre, Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi ve ÇYDD, Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlk ve Ortaokulu'nda 'Köyde Şenlik Var' etkinliği düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:22 Kazadan yeni görüntüler Reisi’nin naaşını böyle taşıdılar Kazadan yeni görüntüler! Reisi'nin naaşını böyle taşıdılar
14:00 Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı
12:55 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran’da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:54 İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
14:29 Reisi’nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti
14:14 Karar dikkat çekti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki kişilere DNA testi yapılmayacak Karar dikkat çekti! İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki kişilere DNA testi yapılmayacak
14:09 Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek’e sahip çıktı Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı
14:09 Balıkesir’de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 16:28:43. #1.12#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediyesi ve ÇYDD, Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlk ve Ortaokulu'nda 'Köyde Şenlik Var' etkinliği düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement