Yunusemre Belediyesi ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı

Yunusemre Belediyesi ile Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik yükümlülerinin çalıştırılması amacıyla protokol imzalandı. Protokol ile yükümlülerin topluma kazandırılması hedefleniyor.

05.06.2024 12:29  Güncelleme: 12:57
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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi ile Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik yükümlülerinin çalıştırılması amacıyla protokol imzalandı. Protokol ile yükümlülerin topluma kazandırılması hedefleniyor.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban makamında Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker'i ağırladı. Görüşmede önemli bir protokole de imza atıldı. Protokol kapsamında denetimli serbestlik yükümlüleri, Yunusemre Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde istihdam edilerek toplumsal yaşama entegre olmaları sağlanacak. Bu süreçte yükümlüler ücretsiz olarak hem belediye çalışmalarına katkıda bulunacak hem de meslek edinme ve sosyal sorumluluk bilinci kazanma fırsatı elde edecek.

Başkan Balaban, protokole ilişkin "Toplumumuzun her bireyi değerlidir. Bu protokol ile yükümlü vatandaşlarımızın tekrar topluma kazandırılması adına önemli bir adım atıyoruz. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri ile hem yükümlülerimize yeni bir başlangıç imkanı sunuyoruz hem de toplumsal dayanışma ruhunu pekiştiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı - Son Dakika

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