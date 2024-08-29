Yunusemre Belediyesi Yaz Spor Okulu Törenle Son Buldu

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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi'nin Yuntdağı bölgesinde yaşayan çocuklara yönelik yaşama geçirdiği Yaz Spor Okulu düzenlenen törenle sona erdi.

Bu yıl 800 öğrenciyi spor ile buluşturan Yuntdağı Yaz Spor Okulu'nda kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere, Muradiye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törenle belgeleri verildi. Törene Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sargın, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Abdullah Can, antrenörler, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, "Yunusemre Belediye Başkanı'mız Semih Balaban'ın talimatı ile başlattığımız Yuntdağı Yaz Spor Okulları 800 öğrencimizin eğlenerek öğrenmesine olanak sağladı. Yuntdağı Yaz Spor Okullarının düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin aydınlık geleceği olan sizlere hizmetlerimiz önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek" dedi.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik de "Yunusemre Belediyespor Kulübü olarak yoğun bir yaz dönemi geçirdik. Bu yıl ilk kez Yuntdağı'nda yaşayan çocuklarımız için yaz spor okulları düzenledik. 800 öğrencimizi spor ile tanıştırdık. Emeği geçen başta Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitim alan öğrencilere katılım belgeleri verildi. Programın devamında ise öğrenciler için müzik dinletisi, kukla etkinliği ve sihirbazlık gösterileri yapıldı.