 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yunusemre Belediyesi, yeşil dönüşüm projesiyle öncü rol üstlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Yunusemre Belediyesi, yeşil dönüşüm projesiyle öncü rol üstlenecek

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AB'nin hibe desteği verdiği 'Herkes İçin Daha Yeşil Bir Gelecek' projesiyle ilçenin yeşil dönüşüm konusunda öncü rol üstleneceğini belirtti. Proje, geri dönüşüm, döngüsel ekonomi ve endüstriyel simbiyoz aşamalarını içermektedir ve yaklaşık 4,5 milyon liralık büyüklüğe sahiptir. Proje kapsamında çevre bilinci, suyun bilinçli kullanımı ve geri dönüşüm konularında eğitimler düzenlenecektir.

Yunusemre Belediyesi, yeşil dönüşüm projesiyle öncü rol üstlenecek
12.12.2023 - 16:49,
Abone Ol

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AB'nin hibe desteği verdiği "Herkes İçin Daha Yeşil Bir Gelecek" projesiyle ilçenin yeşil dönüşüm konusunda öncü rol üstleneceğini belirtti.

Türkiye'den Yunusemre Belediyesi ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, İspanya'dan ise Mislata Belediyesi ve Valensiya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortağı olduğu projenin tanıtımı Yunusemre Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destek verdiği projeyle geri dönüşüm, döngüsel ekonomi ile endüstriyel simbiyoz aşamalarını içeren projenin yüzde 60'ı hibe destekli olmak üzere yaklaşık 4,5 milyon liralık büyüklükte olduğu ifade edildi.

Projeyle ilgili bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, gelecek nesillere çevre bilincinin aşılanması, suyun bilinçli kullanılması anlamında projenin önemine dikkat çekerek, 'Yeşil Bir Yunusemre' şiarıyla uzun bir süredir çalıştıklarını söyledi.

İklim değişikliği ve küresel ısınmayla birlikte suyun önemini herkesin anladığına dikkati çeken Çerçi, "Projenin satır başlarına baktığımızda tarımsal alanları da muhafaza ederek geri dönüşümle beraber yeşili de koruma yönünde bir bilinç gelişiyor. Atölyelerde çocuklara geri dönüşüm, çevre bilinci, su kaynaklarının doğru kullanılması konusunda eğitim verilmesi de proje çalışması arasında." dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz da projenin şehirlerin ve kurumların yeşil dönüşümüne destek olmayı, karbon salınımının azaltılmasını amaçladığına işaret ederek, "Bu amaçla önce, özellikle uluslararası paydaşlarımız olmak üzere proje paydaşları arasında iş birliğinin geliştirilmesi sağlanacak, daha sonra döngüsel ekonomi yerel planı geliştirilecek, teknik ziyaretler yapılacak ve imalat sanayinde farkındalık yaratacak çalışmalar gerçekleştirilecek. İlave olarak geleceğimizin yöneticileri ve karar vericileri gençlerimize, orta ve lise öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları düzenlenecek, çeşitli tasarım yarışmaları organize edilecek, ardından seminer ve konferanslarla proje nihayete erdirilecek." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Mehmet Çerçi, Yunusemre, Ekonomi, Çevre, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi, yeşil dönüşüm projesiyle öncü rol üstlenecek - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:20:05. #1.12#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediyesi, yeşil dönüşüm projesiyle öncü rol üstlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement