Yunusemre Belediyespor Badmintoncuları Uluslararası Turnuvadan Madalyalarla Döndü

Güncel

(MANİSA)- Yunusemre Belediyespor'un badmintoncuları, İstanbul'da düzenlenen Youth Open 2024 Uluslararası Badminton Turnuvası'ndan madalyalarla döndü.

Yunusemre Belediyesporlu badmintoncular, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. İstanbul'da düzenlenen Youth Open 2024 Uluslararası Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Mavi-Beyazlı sporcular, yoğun katılımın olduğu organizasyonda büyük başarı elde etti. Müsabakalarda Elif Ada Ceylan ve Irmak Denktaş 11 yaş çift kızlarda altın madalya kazanırken, Elif Ada Ceylan tek kızlarda gümüş, Irmak Denktaş da tek kızlarda bronz madalyanın sahibi oldu.

Badmintonda Türkiye Şampiyonası'ndaki başarılarını, Youth Open 2024'e de yansıttıklarının altını çizen Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, "İki hafta önce aynı ekiple Çorum'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye 2'incisi olarak şehrimizi gururlandırmıştık. Şimdi de uluslararası turnuvada madalyalar kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Badmintonda iyi bir altyapımız var. Çocuklarımız çalışıp gelişti ve milli takım seviyesine kadar geldi. Daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyoruz. Bizleri gururlandıran sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.