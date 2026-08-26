Yunuslar Tekneye Eşlik Etti
Tekirdağ'da iki yunus, bir tekneye eşlik etti. Anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Tekirdağ'da iki yunusun tekneye eşlik ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Süleymanpaşa ilçesi açıklarında denize açılan Haydar Liman, iki yunusun tekneyi izlediğini fark etti.
Yunusların teknenin yanında yüzdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bir süre tekneye eşlik eden yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA
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