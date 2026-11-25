Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı sonrası kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan merkezde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken çevredeki ormanlar ve kayak merkezi dronla görüntülendi.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu.
Kastamonu- Çankırı sınırında yer alan, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı dağı Ilgaz'daki Yurduntepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Kayak merkezi ve çevresindeki ormanlar dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
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