Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

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(ADANA)- Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Demirçalı, istek ve talepleri dinleyerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Demirçalı, "Bizi büyük bir heyecanla karşılayan tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kırsal bölgelerdeki mahallelerimize sağladığımız hizmetler artarak devam edecek" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Saha çalışma ekibi ile birlikte Yakapınar, Özler, Herekli, Kütüklü, Çatalpınar, Havraniye, Geçitli Cumhuriyet ve Eski Misis mahallelerini ziyaret eden Başkan Demirçalı, mahalle sakinleri ile fikir alışverişinde bulunarak talep ve önerileri dinledi.

Ziyaret ettiği tüm mahallelerin imar, yol yapım ve bakım, çok amaçlı sosyal alan, oyun parkı yapım ve düzenleme çalışmaları konusunda yurttaşların taleplerini dinleyen ve ekiplerin çalışma alanlarını yerinde inceleyen Başkan Demirçalı, "Yüreğirli hemşehrilerimizin hizmetlerimizle alakalı görüş ve fikirlerini almak, taleplerini ilk ağızdan duymak amacıyla mahalle ziyaretlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda bugün 8 mahallemizi ziyaret ederek mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Vatandaşlarımıza çalışmalarımızı anlatıp dilek ve önerilerini dinledik. Bizi bağrına basan, her gittiğimiz yerde büyük bir heyecanla karşılayan tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kırsal bölgelerdeki mahallelerimize sağladığımız hizmetler artarak devam edecek" diye konuştu.