Yüreğir Belediyesi Karla Oynama Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesi Karla Oynama Etkinliği Düzenledi

Yüreğir Belediyesi, Aladağ Belediyesi'nin desteğiyle, daha önce hiç kar görmeyen çocuklara kar topu oynama ve kardan adam yapma fırsatı sundu. Mimar Sinan İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlik, çocukların yüzlerini güldürdü.

27.02.2025 13:40
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(ADANA)- Yüreğir Belediyesi, şehrin yüksek kesimlerinde yağan karı çocuklarla buluşturdu. Aladağ Belediyesi'nin desteği ile bir kamyon kar, ilçedeki Mimar Sinan İlkokulu'na getirildi. Daha önce hiç kar görmeyen çocuklar, okul bahçesinde kar topu oynayarak eğlendi.

Yüreğir Belediyesi, daha önce kar yağışını göremeyen ve karla oynama fırsatı bulamayan öğrenciler için şehrin yüksek kesimlerinden bir kamyon dolusu karı, Aladağ Belediyesi ile iş birliği yaparak Mimar Sinan İlkokulu'nda çocuklarla buluşturdu. Kar sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşayan çocuklar, arkadaşlarıyla kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

"Çocuklarımızın bu sevinci tatmasını sağlamak bizim için büyük bir mutluluk"

Çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Yüreğir'de büyüyen çocuklarımızın her deneyimi yaşamasını istiyoruz. Daha önce hiç kar görmemiş çocuklarımızın bu sevinci tatmasını sağlamak bizim için büyük bir mutluluk. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı her şeye değer. Aladağ Belediyemize de destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Veliler ise Başkan Demirçalı'ya teşekkür ederek, "Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk her şeye değer. Böyle güzel bir etkinlik düşünülmesi bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi Karla Oynama Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

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