Yüreğir Belediyesi'nden Akıllı Kent Otomasyon Sistemi Gelişimi

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, "Akıllı Kent Otomasyon Sistemi"ni (AKOS) hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Sistem ile ayrıcalıksız herkes tüm belediye hizmetlerinden eşit şartlarda yararlanacak. Belediye işlerinin geneli için artık vatandaşın belediyeye gelmesine gerek kalmayacak" dedi.

Başkan Demirçalı, AKOS ile Yüreğir'de hizmetin günün her saatinde vatandaşın ayağına gideceğini söyledi. Demirçalı, "Sistemle ayrıcalıksız herkes tüm belediye hizmetlerinden eşit şartlarda yararlanacak. Kayırmacılık, ayrımcılık ortadan kalkacak. Belediye işlerinin geneli için artık vatandaşın belediyeye gelmesine gerek kalmayacak" diye konuştu.

Proje kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Demirçalı, şunları kaydetti:

"Yüreğir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü saha ekiplerimizin çalışmaları ilçemiz genelinde aralıksız devam ediyor. Yüreğir'in planlamasını, saha ve ofis çalışmaları ışığında daha objektif belirleyip, çözüm yollarını daha da geliştirebileceğiz. Ayrıca yurttaşlarımızın ne istediğini, ne beklediğini anlayacağız; vatandaşımız da belediyenin tüm hizmetlerini doğru şekilde anlayacaktır. Bizim temel hedeflerimizden birisi ilçemizin kendine yeter hale gelmesini sağlayacak altyapı hizmetlerini bu projeyle gerçekleştirmektir. Akıllı Kent Otomasyon Sistemi çalışmasıyla, ilçemizin üretim değerlerinin, üretim kapasitesinin, insan gücünün tespit edilmesine ve sonuç itibarıyla ekonomiyi yukarıya çekecek çözümler geliştirilmesine katkı sağlayacağız."