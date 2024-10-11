Yüreğir Belediyesi'nden Dünya Kız Çocukları Günü Etkinlikleri

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(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarının haklarına dikkati çekmek ve bu özel günü coşkuyla kutlamak amacıyla kreşlerde çeşitli etkinlikler düzenledi.

Yüreğir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "Kızlarımıza Sözümüz Var" sloganıyla Minik Yürekler Kreşi, Hanım Sabuncu Kreşi ve Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde etkinlikler yapıldı.

Üç kreşte düzenlenen etkinlikler çerçevesinde; resim atölyesinden müzik gösterilerine, yüz boyama etkinliklerinden dans gösterilerine, meslek gösterilerinden sanatsal faaliyetlere kadar birçok etkinliğe katılım gösteren çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinliklere katılan Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Alpay Çinkılıç da çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilendi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, günün anlam ve önemine ilişkin, "Hayatımızın rengi ve neşesi kızlarımızın Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Kız çocuklarımızın güçlü ve özgüvenli bir birey olarak toplumda yer alabilmesi, kapsayıcı ve nitelikli egˆitimle bulus¸masından geçiyor. İşte bu yüzden kız çocuklarının eğitime eşit katılımını ve devamlılığını sağlayacak destekler sunmak, vizyonlarının gelişmesine katkı sağlayarak özgüvenlerini artırmak, yaşam becerileri ve geleceklerinde iyileşme gerçekleştirmek amacıyla çalışıyoruz. Çocukların eşit, özgür ve barış içinde yaşayabilecekleri, hayallerinin gerçek olduğu bir dünyayı yaratmak biz yetişkinlerin elinde" açıklamasını yaptı.