Yüreğir Belediyesi'nden Dünya Kız Çocukları Günü Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yüreğir Belediyesi'nden Dünya Kız Çocukları Günü Etkinlikleri

Yüreğir Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde çeşitli kreşlerde etkinlikler düzenleyerek kız çocuklarının haklarına dikkat çekti. 'Kızlarımıza Sözümüz Var' sloganıyla yapılan etkinliklerde çocuklar eğlenceli faaliyetlerle bir araya geldi.

11.10.2024 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarının haklarına dikkati çekmek ve bu özel günü coşkuyla kutlamak amacıyla kreşlerde çeşitli etkinlikler düzenledi.

Yüreğir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "Kızlarımıza Sözümüz Var" sloganıyla Minik Yürekler Kreşi, Hanım Sabuncu Kreşi ve Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde etkinlikler yapıldı.

Üç kreşte düzenlenen etkinlikler çerçevesinde; resim atölyesinden müzik gösterilerine, yüz boyama etkinliklerinden dans gösterilerine, meslek gösterilerinden sanatsal faaliyetlere kadar birçok etkinliğe katılım gösteren çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinliklere katılan Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Alpay Çinkılıç da çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilendi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, günün anlam ve önemine ilişkin, "Hayatımızın rengi ve neşesi kızlarımızın Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Kız çocuklarımızın güçlü ve özgüvenli bir birey olarak toplumda yer alabilmesi, kapsayıcı ve nitelikli egˆitimle bulus¸masından geçiyor. İşte bu yüzden kız çocuklarının eğitime eşit katılımını ve devamlılığını sağlayacak destekler sunmak, vizyonlarının gelişmesine katkı sağlayarak özgüvenlerini artırmak, yaşam becerileri ve geleceklerinde iyileşme gerçekleştirmek amacıyla çalışıyoruz. Çocukların eşit, özgür ve barış içinde yaşayabilecekleri, hayallerinin gerçek olduğu bir dünyayı yaratmak biz yetişkinlerin elinde" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Kutlamalar, Yüreğir, Güncel, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi'nden Dünya Kız Çocukları Günü Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
22:50 PFDK’dan Beşiktaş’ın hocasına 2 maç ceza PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza
22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
22:07 Liverpool, milli yıldıza talip oldu Liverpool, milli yıldıza talip oldu
21:46 Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı
21:41 Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun
21:22 Kılıçdaroğlu’ndan “Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız“ sorusuna net yanıt Kılıçdaroğlu'ndan "Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net yanıt
20:58 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis’ten geçti Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
20:56 Skandal iddia: Haksız kazanç uğruna 12 bebeğin ölümüne göz yumuldu Skandal iddia: Haksız kazanç uğruna 12 bebeğin ölümüne göz yumuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 15:46:27. #1.12#
SON DAKİKA: Yüreğir Belediyesi'nden Dünya Kız Çocukları Günü Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.