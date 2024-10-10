Yüreğir Belediyesi\'nden Engelli Bireylere Medikal Malzeme Desteği

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(ADANA)- Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu iş birliğinde düzenlenen 'Tekerlekli Sandalye Dağıtım Töreni'ne katıldı. Tören kapsamında engelli bireylere 216 medikal malzemenin dağıtımı yapıldı.

Yüreğir Belediyesi, geçen ay Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile birlikte engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak ve ailelerine yardımcı olmak amacıyla 200 tanesi manuel, 30 tanesi çocuk, 2 tanesi akülü tekerlekli sandalye olmak üzere toplam 280 adet medikal malzemeyi ihtiyaç sahibi engelli bireylere ulaştırdı. Dağıtımlara devam eden Yüreğir Belediyesi, 151 adet tekerlekli sandalye, 35 adet yürüteç, 30 adet baston olmak üzere 216 medikal malzemeyi de engelli bireylerle buluşturdu.

Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen dağıtım törenine Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, başkan yardımcıları, engelli bireyler, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Engelliler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar bizim için önceliklidir"

Başkan Demirçalı, törende yaptığı konuşmada, devletin ve kurumların yurttaşlar için var olduğunu ve sosyal devletin herkesin halini anlaması gerektiğini vurguladı. Demirçalı, "Engelliler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar bizim için önceliklidir" dedi. Başkan Demirçalı, görevlerinin insanların işini kolaylaştırmak olduğunu söyleyerek, engellilerin evlerinden sokağa rahatçe çıkmalarını sağlamak için çalıştıklarını dile getirdi.

Engellilik durumunun, yalnızca engellilerin ya da ailelerinin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu olmadığını, sosyal ve toplumsal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren bir konu olduğunu ifade eden Başkan Demirçalı, Yüreğir Belediyesi olarak engelli vatandaşların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için tüm gayretleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Demirçalı, destekleri için Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ve Başkan Yardımcısı İsmail Ceylan'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından tekerlekli sandalye ve medikal malzemelerin dağıtımı yapıldı.