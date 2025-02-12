Yüreğir Belediyesi'nden Hızlı Çözüm: Çağrı Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesi'nden Hızlı Çözüm: Çağrı Merkezi Hizmete Açıldı

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Yüreğir Belediyesi, Çağrı Merkezi ile vatandaşların şikayet ve taleplerine anında yanıt vererek hizmet sunmaya devam ediyor. İlgili birimlere ilettiği başvurularla çözüm sürecini başlatan merkez, vatandaşlara bilgi talep edenler için de destek sağlıyor.

12.02.2025 10:08  Güncelleme: 11:36
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(ADANA)- Yüreğir Belediyesi, Çağrı Merkezi ile vatandaşların talep ve şikayetlerine en hızlı şekilde yanıt vererek hizmetlerine devam ediyor.

Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelen talep, şikayet ve önerileri dinleyip anlık olarak kayıt altına alıyor. Başvurular, ilgili birimlere iletilerek çözüm süreci başlatılıyor. Aynı zamanda, bilgi talep eden vatandaşlara da anında destek sunuluyor.

Yüreğir Belediyesi, çözüm odaklı yaklaşımıyla vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı ve onlara en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor. Çağrı Merkezi, vatandaşlarla belediye arasında iletişim köprüsü kurarak bu misyonu yerine getiriyor.

Kaynak: ANKA

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