Yüreğir Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalık Semineri - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalık Semineri

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Yüreğir Belediyesi, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen seminerde, meme kanserinde erken teşhisin önemi vurgulandı. Uzmanlar, düzenli doktor muayenelerinin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekti.

22.10.2024 12:13  Güncelleme: 13:55
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(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında seminer düzenledi. Meme kanserinin tüm süreçlerinin ele alındığı etkinlikte erken teşhisin önemine vurgu yapıldı.

Yüreğir Belediyesi, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ve Kanser İmmunoterapi Derneği ile seminer düzenledi. Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde Uzman Dr. Selahattin Menteş Moderatörlüğünde gerçekleşen Prof. Dr. Berna Bozkurt Duman, Asistan Dr. Yulia Özcömert, Asistan Dr. Burçak Köksoy ile Psikolog Serra Büyükburç'un konuk edildiği etkinlikte erken teşhisin önemine işaret edildi.

Meme kanserinde erken tanının önemine dikkati çeken Prof. Dr. Duman, düzenli doktor muayenesi ile riskin en aza ineceğini kaydetti. Duman, "Erken tanı ile tedavi imkanı artar. Bu da yaşam kalitenizi yükseltir. Tedavide alınan sonucun hızlanmasıyla yaşam şansınız artar. O yüzden her yıl düzenli olarak tedavinizi olun" dedi.

Programda Asistan Dr. Yulia Özcömert, Asistan Dr. Burçak Köksoy ve Psikolog Serra Büyükburç da birer konuşma yaparak kadınlar arasında en yaygın kanser türü olan meme kanserinin farkındalığının hayati öneme sahip olduğuna vurgu yaptı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı da "Kadınlarımızın sağlığını korumak için yürüttüğümüz çalışmalarla, Yüreğir'de daha sağlıklı bir gelecek için yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Değerli hocalarımızın vereceği önemli bilgilerle farkındalık seviyemizi artıracak ve sağlığımızı daha iyi koruma yollarını öğreneceğiz. Yüreğir'imizde sizlerin desteği ve iş birliğiyle daha sağlıklı bir geleceğe adım atmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Meme Kanseri, Yüreğir, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalık Semineri - Son Dakika

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