Yüreğir'de Ramazan Ayına Özel Abdurrahman Önül Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüreğir'de Ramazan Ayına Özel Abdurrahman Önül Konseri

05.03.2026 10:07  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tasavvuf müziği konseri, sanatçı Abdurrahman Önül'ün katılımıyla büyük ilgi gördü. Konser öncesinde geleneksel sahne gösterileri de yapıldı.

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlediği tasavvuf müziği konserinde sanatçı Abdurrahman Önül, Atatürk Kültür Merkezi'nde Adanalılarla buluştu. Programda salon doldu, konser öncesinde geleneksel sahne gösterileri de yer aldı.

Yüreğir Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği tasavvuf müziği konserinde sanatçı Abdurrahman Önül sahne aldı. Yoğun ilgi gören programda vatandaşlar ilahilere eşlik etti.

Konser öncesi geleneksel gösteriler sahnelendi

Konser öncesinde Hacivat-Karagöz gölge oyunu, meddah ve orta oyunu gösterileri sahnelendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde geleneksel ramazan eğlenceleri yer aldı.

"Etkinliklerimiz devam edecek"

Programda konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çekti. Demirçalı, vatandaşların yoğun katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ramazan boyunca benzer etkinliklerin süreceğini belirtti.

Önül'e semazen tablosu hediye edildi

Başkan Demirçalı, konser sonunda eşi Fidelya Demirçalı ile birlikte sahneye çıkarak, Abdurrahman Önül'e teşekkür etti. Demirçalı, sanatçıya, Yüreğir Belediyesi kültürevlerinde kursiyerler tarafından hazırlanan semazen tablosunu hediye etti.

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Önül, Etkinlik, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüreğir'de Ramazan Ayına Özel Abdurrahman Önül Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler

11:23
İran’a ait bir İHA, Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesini vurdu
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesini vurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen adım geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen adım geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:37:53. #7.12#
SON DAKİKA: Yüreğir'de Ramazan Ayına Özel Abdurrahman Önül Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.