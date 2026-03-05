Yüreğir'de Ramazan Ayına Özel Abdurrahman Önül Konseri

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlediği tasavvuf müziği konserinde sanatçı Abdurrahman Önül, Atatürk Kültür Merkezi'nde Adanalılarla buluştu. Programda salon doldu, konser öncesinde geleneksel sahne gösterileri de yer aldı.

Yüreğir Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği tasavvuf müziği konserinde sanatçı Abdurrahman Önül sahne aldı. Yoğun ilgi gören programda vatandaşlar ilahilere eşlik etti.

Konser öncesi geleneksel gösteriler sahnelendi

Konser öncesinde Hacivat-Karagöz gölge oyunu, meddah ve orta oyunu gösterileri sahnelendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde geleneksel ramazan eğlenceleri yer aldı.

"Etkinliklerimiz devam edecek"

Programda konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çekti. Demirçalı, vatandaşların yoğun katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ramazan boyunca benzer etkinliklerin süreceğini belirtti.

Önül'e semazen tablosu hediye edildi

Başkan Demirçalı, konser sonunda eşi Fidelya Demirçalı ile birlikte sahneye çıkarak, Abdurrahman Önül'e teşekkür etti. Demirçalı, sanatçıya, Yüreğir Belediyesi kültürevlerinde kursiyerler tarafından hazırlanan semazen tablosunu hediye etti.