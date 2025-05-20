Yüreğir'de 19 Mayıs Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "19 Mayıs Masa Tenisi Turnuvası" düzenlendi.

Yüreğir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde düzenlenen masa tenisi turnuvasına Adana'nın dört bir yanından yüzlerce sporcu katıldı.

"Atatürk'ün İzinde Sporun Işığında" sloganıyla, 9-12, 12-15, 15-18, 18 yaş ve üzeri sporcuların yarıştığı turnuvanın yapıldığı tesisi, Belediye Başkanı Ali Demirçalı da eşi Fidelya Demirçalı ile birlikte ziyaret ederek, sporcularla buluştu. Başkan Demirçalı, turnuva öncesi gençlerle gösteri maçı yaptı.

Karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.