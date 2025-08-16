Yüreğir'de Su Borusu Patladı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı.
Çamlıbel Mahallesi'nde içme suyu borusu, henüz bilinmeyen nedenle patladı.
Borunun patlamasının ardından mahallenin bazı sokakları suyla kaplandı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri sevk edildi.
Ekipler, patlayan borunun onarımı için çalışma başlattı.
