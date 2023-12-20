Yüreğir Halk Eğitim Merkezi Sporcuları Madalyalarıyla Merkezi Ziyaret Etti

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Yüreğir Halk Eğitim Merkezinde eğitim alarak çeşitli turnuvalarda madalya kazanan sporcular, merkezi ziyaret etti.
Sporcular, antrenörleri Tolga Özer ve Nimet Has Özer ile Yüreğir Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Meryem Gün'e ziyarette bulundu.
Antrenör Özer, AA muhabirine, kurslar sayesinde keşfedilen yetenekli çocukların, uluslararası müsabakalarda yarışma fırsatı yakaladığını kaydetti.
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