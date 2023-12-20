 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yüreğir Halk Eğitim Merkezi Sporcuları Madalyalarıyla Merkezi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Yüreğir Halk Eğitim Merkezi Sporcuları Madalyalarıyla Merkezi Ziyaret Etti

Yüreğir Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan sporcular, çeşitli turnuvalarda kazandıkları madalyalarla merkezi ziyaret etti. Antrenörler ve sporcular, merkez yöneticileriyle bir araya geldi ve başarılarını paylaştı.

Yüreğir Halk Eğitim Merkezi Sporcuları Madalyalarıyla Merkezi Ziyaret Etti
20.12.2023 - 19:59,
Abone Ol

Yüreğir Halk Eğitim Merkezinde eğitim alarak çeşitli turnuvalarda madalya kazanan sporcular, merkezi ziyaret etti.

Sporcular, antrenörleri Tolga Özer ve Nimet Has Özer ile Yüreğir Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Meryem Gün'e ziyarette bulundu.

Antrenör Özer, AA muhabirine, kurslar sayesinde keşfedilen yetenekli çocukların, uluslararası müsabakalarda yarışma fırsatı yakaladığını kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüreğir Halk Eğitim Merkezi Sporcuları Madalyalarıyla Merkezi Ziyaret Etti - Son Dakika


20:36
Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:56
Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:46
Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35
5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti
19:30
Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu
19:15
Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok
18:50
Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti

Son Dakika
20:36 Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:56 Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:46 Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti
19:30 Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu
19:15 Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok
18:50 Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti
18:35 İşgalde kullandıkları zırhlı araçlar İsrail askerlerinin tabutu oldu
17:32 Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 21:23:43. #1.11#
SON DAKİKA: Yüreğir Halk Eğitim Merkezi Sporcuları Madalyalarıyla Merkezi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement