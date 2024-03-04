Yurt Genelinde Sıcaklıklar Düşecek, Hafta Boyunca Yağışlı Hava Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yurt Genelinde Sıcaklıklar Düşecek, Hafta Boyunca Yağışlı Hava Bekleniyor

Yurt Genelinde Sıcaklıklar Düşecek, Hafta Boyunca Yağışlı Hava Bekleniyor

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, sıcaklıkların yurt genelinde 10 derece kadar düşeceğini ve bütün haftanın yağışlı geçeceğini bildirdi. Batı bölgelerinde başlayacak yağışların 5 günlük periyotta yurdun büyük bölümünde görüleceği belirtilirken, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinin yükseklerinde karla karışık yağmurla kar yağışının görülmesi bekleniyor. Ege'nin güneyi, Akdeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli lodosun etkili olacağı uyarısında bulunuldu. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yağışlı hava ve sıcaklık düşüşü bekleniyor.

04.03.2024 17:41  Güncelleme: 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, sıcaklıkların yurt genelinde 10 derece kadar düşeceğini ve bütün haftanın yağışlı geçeceğini bildirdi.

Yavuz, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde AA muhabirine, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Batı bölgelerinde yarın sabah başlayacak yağışların 5 günlük periyotta yurdun büyük bölümünde görüleceğini belirten Yavuz, "Batı bölgelerindeki yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, çarşambadan itibaren kuzeyden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklarının düşmesini, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinin yükseklerinde karla karışık yağmurla kar yağışının görülmesini bekliyoruz." dedi.

Ege'nin güneyi, Akdeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun güneyinde yarın kuvvetli lodosun etkili olacağını bildiren Yavuz, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yağışların hafta sonu Doğu Anadolu'da görülmesinin ardından yurdu terk edeceğini ve yeni bir sistemin görüleceğini ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

"Sıcaklıklar şu an mevsim normallerinin üstünde ancak çarşamba gününden itibaren düşüşler başlıyor. Perşembe ve cuma günü sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak, hafta sonu ise mevsim normallerinin altına düşecek. İlk değerlendirmelere göre mart ayı adeta kapıdan baktıracak. Yurt genelinde 10 derece gibi hızlı bir sıcaklık düşüşü görülebilecek. Mevsim geçişlerinde vatandaşlarımız sıcak havayı görünce rahatlıyorlar ama bahara aldanmamak gerekiyor. Çarşambadan itibaren hava durumuna dikkat etmek gerekiyor."

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da hafta boyunca görülecek yağışların gün içerisinde aralıklı olacağını ve etkisini kaybedeceğini belirten Yavuz, perşembe ve cuma günü özellikle Kızılcahamam gibi kuzey ilçelerde kar yağışı ihtimali olduğunu söyledi.

Yavuz, "Ankara'da hava sıcaklığı 18 derece iken sıcaklık hafta sonu 8 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklıklarının ise 4 dereceden eksi 2'ye kadar düşmesini bekliyoruz." dedi.

İstanbul'da dört gün boyunca yağış görüleceğini dile getiren Yavuz, sıcaklıkların gündüz 15-16 dereceden 10 dereceye, gece ise 8-10 dereceden 4 dereceye kadar ineceğini aktardı.

İzmir'de de dört gün boyunca aralıklarla yağış görüleceğini bildiren Yavuz, gündüz ve gece sıcaklıkların 7-8 derece kadar düşeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz, İstanbul, Akdeniz, Ankara, İzmir, kar, Ege, Hava Durumu, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurt Genelinde Sıcaklıklar Düşecek, Hafta Boyunca Yağışlı Hava Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Karaman'da yaşlı bir adam, elma bahçesinde ölü bulundu
    18:36 Karaman'da yaşlı bir adam, elma bahçesinde ölü bulundu

    Karaman'ın Sümer Mahallesi'nde bulunan elma bahçesinde yaşlı bir adam ölü olarak bulundu. Yakınları tarafından hareketsiz bir şekilde yerde yattığı fark edilen adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın kalp krizi sonucu meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, soruşturma başlatıldı.

  • TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi 3. kez seçildi
    18:34 TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi 3. kez seçildi

    TSYD Bursa Şubesi Genel Kurulu'nda Mehmet Ali Ekmekçi, başkanlık görevine üçüncü kez seçildiğini açıkladı. Ekmekçi, yeni dönemde TSYD'ye damgasını vuracaklarını belirtti.

  • Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı
    18:32 Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı

    Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman yaptı. Futbolcular, fitness salonunda yenileme antrenmanıyla başlayıp sahada ısınma, pas ve kuvvet çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.


18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
17:33 Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin durumu iyi Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu iyi
17:18 Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı
13:04 Marketteki etiket tartışması karakolda bitti Marketteki etiket tartışması karakolda bitti!
17:54 MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Ramazan ayının bereketiyle Filistin halkının gözyaşları silinmelidir. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ramazan ayının bereketiyle Filistin halkının gözyaşları silinmelidir.
17:24 Cristiano Ronaldo’nun emekli olacağı tarihi sevgilisi verdi Cristiano Ronaldo'nun emekli olacağı tarihi sevgilisi verdi
17:23 Afganistan’da 4 kişi donarak hayatını kaybetti Afganistan'da 4 kişi donarak hayatını kaybetti
17:03 Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
16:50 Ataşehir’de patlayan tankede can kaybı arttı Ataşehir'de patlayan tankede can kaybı arttı
16:28 Arda Güler, Real Madrid’den Milan’a transfer oluyor Arda Güler, Real Madrid'den Milan'a transfer oluyor
16:13 Yazar Mustafa Kasadar’ın oğlunu öldürüp dondurucuya koymuştu Birkaç kelimeyle savundu Yazar Mustafa Kasadar'ın oğlunu öldürüp dondurucuya koymuştu! Birkaç kelimeyle savundu
16:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
14:25 Tek öğrencili devlet okulu Hem öğretmenlik yapıyor hem de arkadaşlık Tek öğrencili devlet okulu! Hem öğretmenlik yapıyor hem de arkadaşlık
14:23 Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir
14:17 BBP lideri Mustafa Destici’nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 18:37:43. #1.12#
SON DAKİKA: Yurt Genelinde Sıcaklıklar Düşecek, Hafta Boyunca Yağışlı Hava Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement