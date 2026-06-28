Yurt Genelinde Sıcaklıklar Normallerin Üzerinde

(ANKARA) - Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde olacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini kaydetti.

Öte yandan, hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.